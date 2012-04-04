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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 22:18 BJT

〔标题新闻〕摩根大通将以2,000万美元和解对其违法将客户资金计入雷曼兄弟账下的指控-CFTC

注:美国商品期货交易委员会(CFTC).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8F41ZJ]

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