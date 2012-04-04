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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 22:54 BJT

〔投行观点〕高盛将麦当劳(McDonalds)移除美国确信买入名单,目标价从114美元下调至110美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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