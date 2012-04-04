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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 22:56 BJT

〔标题新闻〕消息人士称AIG计划本季对飞机租赁业务ILFC Holdings进行IPO,规模60亿美元-CBNC

AIG为美国国际集团

ILFC Holdings为国际租赁金融公司

IPO:首次公开发行

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