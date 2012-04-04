〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货由升转跌,可可期货收在三个月低位

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约/伦敦4月4日电---阿拉比卡咖啡期货周三收低,此前曾短暂急涨至一个月高位,美元走强给市场带来压力.
原糖扳回稍早跌幅并上涨.可可期货则跌至三个月低位.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌0.60美分,收报每磅1.8475美元,之前在11.75美分的宽幅区间内交投,盘中触及1.9045美分的一个月高位.
一纽约咖啡交易商表示,5月阿拉比卡咖啡期货触及188.45美元是一次重要突破.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2下挫34美元,或1.7%,至每吨1,991美元.
咖啡期货稍早时曾因全面结清头寸而下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)会议记录令推出进一步经济刺激方案希望减弱,且美元指数.DXY上扬.
汤森路透初步数据显示,阿拉比卡期货放量下跌,成交量为近49,000口,是2月13日迄今高位.
ICE可可期货下跌.5月可可期货合约CCK2收低60美元,或2.8%,报每吨2,083美元,是1月6日至今最低.
伦敦5月可可合约LCCc1收低21英镑,或1.5%,报每吨1,398英镑.
"尽管有利多的基本面报导,但市场充耳不闻.这表明供给充裕."一位驻伦敦的交易商在提及第二大生产国加纳可可购买活动增加时称.
ICE-5月原糖期货SBK2攀升0.17美分,报每磅24.42美分.
伦敦5月白糖期货LSUK2上扬3.90美元,或0.6%,收于每吨638.50美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI