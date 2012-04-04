〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于南美减产担忧

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透4月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,整日走势反复,交易商称,对南美减产的担忧推高大豆期价.
今日走势震荡,大豆期价数次受获利卖盘打压走低,周二大豆期货触及七个月高位.近月5月合约在今日最后10分钟的交易中多数时间走低,但接近收盘时反弹收涨.
Informa Economics下调巴西大豆产量预期至6,650万吨,之前预期为6,800万吨,将阿根廷产量预期从之前的4,750万吨调降至4,500万吨.
美元走强令市场承压.美联储周二公布的会议记录暗示推出进一步货币刺激政策的可能性不大,这推高美元,削弱诸如大宗商品等高风险资产的吸引力.
成交放量,CBOT大豆期货成交量较30日均值高出约25%.
交易商本周以创纪录高价将印度豆粕出售给印尼加工厂,因全球供应吃紧,且拉美付运延迟迫使买家寻求昂贵的南亚船货.
德国商业银行称,料到2012年底,大豆价格将降至每蒲式耳13美元,因南美产量在今年遭遇乾旱后反弹.
美国中西部部分地区现货豆粕价格回落,因供应充裕和需求疲弱,CBOT豆粕期货徘徊在本周触及的两年半高位附近.
CBOT-5月大豆期货SK2涨2-3/4美元,报14.19-1/2美元.
5月豆粕合约SMK2收高1.7美元,报每短吨388.2美元.5月豆油合约BOK2上扬0.12美分,收报每磅56.02美分.
今日CBOT预估大豆成交量为307,372口,豆油成交量为143,960口,豆粕成交量为92,533口.
以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 656.75 -1.50 -0.2% 1.6%
CBOT大豆Sc1 1419.50 2.75 0.2% 18.4%
CBOT豆粕SMc1 388.20 1.70 0.4% 25.5%
CBOT豆油BOc1 56.02 0.12 0.2% 7.5%
CBOT小麦Wc1 639.25 -18.75 -2.9% -2.1%
CBOT稻米RRc1 1490.50 -2.50 -0.2% 2.1%
EU小麦BL2H0 209.25 -2.25 -1.1% 3.3%
NYMEX原油期货CLc1 101.81 -2.20 -2.1% 3.0%
道琼工业指数.DJI 13,079 -120 -0.9% 7.1%
现货金XAU= 1621.35 -23.23 -1.4% 3.7%
欧元/美元EUR= 1.3137 -0.0094 -0.7% 1.5%
美元指数.DXY 79.7750 0.2930 0.4% -0.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 926 -5 -0.5% -46.7%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 母红;审校 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI