〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至三周低位,因欧美经济情况背道而驰

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* ECB保持利率不变;德拉吉认为欧元区经济有下档风险
* 期货市场表现直指欧元前景更加偏空
* 美联储抑制量化宽松预期后,美元延续涨势,
路透纽约4月4日电---欧元兑美元周三跌至三周最低水准,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称欧元区经济存在下档风险,给未来更多政策行动铺路.
德拉吉的温和言论与美国联邦储备理事会(美联储, FED)周二发布的3月会议记录形成鲜明对照,欧元因此承压.美联储会议记录显示,由于该国经济改善,政策制定者对于增加货币刺激措施的热情减弱.
欧元区和美国利率差走阔,给美元带来的好处将胜过欧元.
西班牙公债标售结果表明该国借贷成本跳涨,欧元已因此承压.德拉吉在一新闻发布会上讲话后,欧元跌势加剧.此前欧洲央行一如预期宣布保持利率在纪录低位不变.
本周欧元兑美元已下跌1.6%,为3月2日以来最大三日跌幅.技术分析师指出,欧元跌破100日移动均线切入位1.3155美元是偏空信号,但欧元技术支撑位在1.31美元,空头回补应在该水平浮现.
然而,GFT Forex汇市研究部主管Boris Schlossberg表示,如果美国劳工部非农就业报告显示,就业人数增长超过20万,那么欧元可能会在本周尾段测试1.300美元.
"这将确认第三轮量化宽松政策不会推出的观点."
美联储的两轮公债购买(或量化宽松)措施对美元构成偏空作用,因此举相当于印钞.
选择权市场上,偏向欧元卖权的欧元/美元三个月风险逆转指数EUR3MRR=GFI周三触及-2.28的盘中低位,周二时为-1.75.该指数尾盘报-1.90.
RJO FUTURES经纪商Matthew Schilling表示,尽管周三欧元选择权偏向较长期下行趋势,仍有部分投资者买入6月看涨选择权.
"交易商们正买入9月看跌期权,"他说."我认为未来几个月美元兑一系列货币将保持在适度区间内,直到有关美联储今年计划的更清晰信号出现."
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI