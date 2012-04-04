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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 04:02 BJT

〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至三周低位,因欧美经济情况背道而驰

* ECB保持利率不变;德拉吉认为欧元区经济有下档风险

* 期货市场表现直指欧元前景更加偏空

* 美联储抑制量化宽松预期后,美元延续涨势,

路透纽约4月4日电---欧元兑美元周三跌至三周最低水准,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称欧元区经济存在下档风险,给未来更多政策行动铺路.

德拉吉的温和言论与美国联邦储备理事会(美联储, FED)周二发布的3月会议记录形成鲜明对照,欧元因此承压.美联储会议记录显示,由于该国经济改善,政策制定者对于增加货币刺激措施的热情减弱.

欧元区和美国利率差走阔,给美元带来的好处将胜过欧元.

西班牙公债标售结果表明该国借贷成本跳涨,欧元已因此承压.德拉吉在一新闻发布会上讲话后,欧元跌势加剧.此前欧洲央行一如预期宣布保持利率在纪录低位不变.

本周欧元兑美元已下跌1.6%,为3月2日以来最大三日跌幅.技术分析师指出,欧元跌破100日移动均线切入位1.3155美元是偏空信号,但欧元技术支撑位在1.31美元,空头回补应在该水平浮现.

然而,GFT Forex汇市研究部主管Boris Schlossberg表示,如果美国劳工部非农就业报告显示,就业人数增长超过20万,那么欧元可能会在本周尾段测试1.300美元.

"这将确认第三轮量化宽松政策不会推出的观点."

美联储的两轮公债购买(或量化宽松)措施对美元构成偏空作用,因此举相当于印钞.

选择权市场上,偏向欧元卖权的欧元/美元三个月风险逆转指数EUR3MRR=GFI周三触及-2.28的盘中低位,周二时为-1.75.该指数尾盘报-1.90.

RJO FUTURES经纪商Matthew Schilling表示,尽管周三欧元选择权偏向较长期下行趋势,仍有部分投资者买入6月看涨选择权.

"交易商们正买入9月看跌期权,"他说."我认为未来几个月美元兑一系列货币将保持在适度区间内,直到有关美联储今年计划的更清晰信号出现."

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