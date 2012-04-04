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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 03:55 BJT

〔美国热股〕AIG大涨,因ILFC筹划IPO且联储料出售Maiden Lane III资产

路透4月4日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)周三上涨近7%至一年高位,因有报导称该公司可能在第二季度启动旗下飞机租赁公司ILFC HoldingsILFC.N的首次公开发行(IPO)活动.同时纽约联邦储备银行称正考虑出售Maiden Lane III组合中的资产.

美国国际集团周三尾盘劲扬5.93%,报32.70美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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