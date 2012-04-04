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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.95%,Nasdaq指数回落1.46%

路透纽约4月4日电---美国股市周三连续第二日收跌,投资者权衡美联储不再提供货币政策刺激后的市场表现,以及西班牙公债标售结果疲弱暗示欧洲央行注资操作的影响正在消退.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌124.80点,或0.95%,至13,074.75点;标准普尔500指数.SPX收挫14.42点,或1.02%,至1,398.96点.Nasdaq指数.IXIC回落45.48点,或1.46%,至3,068.09点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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