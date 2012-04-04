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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 04:48 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少195.4亿美元--iMoneyNet

路透纽约4月4日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至4月3日的最近一周美国货币市场基金资产减少195.4亿美元,至2.566万亿(兆)美元.

总体货币基金连续第五周减少,至截至去年8月2日当周以来最低,当时为2.527万亿美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少182.9亿美元,至2.282万亿美元;而免税货币市场基金资产减少12.5亿美元,至2,833.3亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率连续第九周保持在0.03%.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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