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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 05:20 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因美联储会议记录公布后商品价格走低

路透多伦多4月4日电---加元兑美元周三走软,因全球大宗商品价格回落而受创,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录令对更多经济刺激举措的希望减弱,且西班牙公债标售结果疲弱,拖累商品价格走低.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的3月会议记录显示,随着美国经济改善,决策者对推出新一轮量化宽松举措(即QE3)的意向减弱.

今日进行的西班牙公债标售中,售出公债规模在目标区间的低端,且得标利率高于之前的标售,提醒投资者欧债危机远未结束.

加元/美元CAD=D4收报0.9964加元或1.0036美元,周二收报0.9904加元或1.0097美元.

周三公布的数据显示,美国3月民间就业岗位增加20.9万个,显示就业市场正在增强.1月和2月数据也被上修.数据公布后,美元进一步走强.(完)

--编译 母红;审校 李军

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