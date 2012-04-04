〔货币市场〕美国利率期货反弹,因欧洲疑虑驱散对QE3前景转淡的失望

路透纽约4月4日电---短期美国利率期货周三上升,从周二跌势中反弹,因有关欧洲财政困境的担忧,令投资者重新押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)将至少在2014年底之前维持近零利率.

西班牙借贷成本飙升,此前一次公债标售疲弱,加剧了对该国可能需要希腊式国际救助的忧虑.

"对欧洲的担心重新浮现."瑞穗证券美国公司的期货销售主管Chucky Retzky说.

这种担忧驱散了对美联储决策者似乎不太急于实施第三轮量化宽松(QE3)的失望情绪.

2014年12月到期的欧洲美元利率期货EDZ4尾盘升6.5个基点,报98.645;周二下跌11个基点,创下约两周以来最大单日跌幅.

远于2014年的欧洲美元利率期货则上升5.5-8.0个基点不等.

联邦基金利率期货<0#FF:>尾盘较周二收盘水准升0.5-5.0个基点不等,暗示交易商认为美联储升息时间不会早于2014年第一季.

虽然利率期货扳回部分跌幅,但银行与华尔街赖以筹集业务资金的隔夜融资市场依然紧绷.

分析师称,隔夜回购协议利率与联邦基金利率徘徊在去年夏季以来最高水平附近,因华尔街交易员已开始为上周标售中购买的新债融资.

若政府再次公布强劲的非农就业报告进一步降低出台QE3的可能,或将推动短期利率攀升.这种可能性也令超短期利率居高不下.

"经济数据转强,将令美联储得以暂不推出进一步的刺激举措."三菱UFJ证券美国的美国公债交易执行总监Thomas Roth指出.

据路透对72名分析师的访查,分析师对美国3月非农就业岗位增长幅度预估中值为20.3万个,失业率料为8.3%.

美国劳工部将在周五1230GMT公布非农就业报告.

隔夜回购利率尾盘报0.23%,与周二尾盘持平.

联邦基金利率亦持平于周二尾盘的0.15%.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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