《美国政经焦点》不能因为害怕赤字就不让政府支出--财长盖特纳

路透芝加哥4月4日电---美国财政部长盖特纳周三在芝加哥经济俱乐部(Economic Club of Chicago)表示,美国人民不能因为害怕赤字就不让政府进行必要的支出.

就在前一天,美国总统奥巴马抨击共和党的预算计划具有"社会达尔文主义"的倾向.盖特纳亦尖锐批评那些认为政府支出过度的共和党人.

"像共和党所提议的那样,拿对将来赤字的担心作为借口,大幅压缩政府的核心功能,削弱社会安全保障或从根本上改变医保福利制度,这些无论从经济还是财政角度来看都没什么道理."他说.