《美国政经焦点》不能因为害怕赤字就不让政府支出--财长盖特纳

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透芝加哥4月4日电---美国财政部长盖特纳周三在芝加哥经济俱乐部(Economic Club of Chicago)表示,美国人民不能因为害怕赤字就不让政府进行必要的支出.
就在前一天,美国总统奥巴马抨击共和党的预算计划具有"社会达尔文主义"的倾向.盖特纳亦尖锐批评那些认为政府支出过度的共和党人.
"像共和党所提议的那样,拿对将来赤字的担心作为借口,大幅压缩政府的核心功能,削弱社会安全保障或从根本上改变医保福利制度,这些无论从经济还是财政角度来看都没什么道理."他说.
盖特纳以格外直率的措辞,指称共和党人旨在让华尔街改革出现倒退,削减教育和基础设施方面的政府投资,并降低对低收入美国人的保护.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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