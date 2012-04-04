版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:03 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初在三周低点附近徘徊,受欧债危机疑虑重燃压制

2238GMT---欧元兑日圆与美元周四亚洲交易时段盘初徘徊在三周低点附近,商品货币在大跌后亦走势低迷,此前西班牙公债标售结果不佳,重燃对欧债危机的疑虑.

欧元/美元EUR=报1.3138美元,海外市场一度下跌近1%,逼近1.3100.

欧元/日圆EURJPY=R报108.20,距离约107.90的低点不远.

欧洲央行总裁德拉吉回绝德国有关开始研拟退出策略的要求,但强调正密切注意物价压力.[ID:nST0448884]这对商品货币亦毫无帮助.

美元和日圆得益于避险兴趣重燃,而美元亦受惠于美联储推出新刺激举措的希望减退.

澳元/美元AUD=D4回落至近三个月低点1.0245美元.近来澳元已受到国内数据疲软和中国经济硬着陆担忧的打击而下滑.

市场下一个关注焦点是0230GMT出炉的汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI).(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐