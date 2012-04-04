《综述》衰退疑虑上升令西班牙公债收益率跳涨,欧债危机忧虑再度升温

* 西班牙公债标售规模处于目标区间低端,令投资者失望

* 收益率较前几次标债上升,对西班牙的赤字疑虑升温

* 欧洲央行总裁表示,市场想要政府实施改革

* 意大利总理蒙堤称,与各方在就业改革问题上达成协议

* 葡萄牙发行18个月期公债反响不错

路透马德里/里斯本4月4日电---西班牙周三标售公债的融资成本跳涨,令欧洲市场上对于欧元区重陷债务危机的担忧扩散,其邻国葡萄牙成功重返债市亦未能抵消投资者负面情绪.

西班牙共标售26亿欧元公债,规模在目标区间的低端,2020年到期债券的平均得标收益率(殖利率)为5.338%,高于预估的5.2%以及去年9月前次标售时的5.156%.

投资者担心由于经济萎缩,西班牙恐难以实现严苛的赤字目标,亦无法整顿处境不佳的银行业.这已经影响到发债计划,让人越发担忧该国可能被迫步希腊、爱尔兰和葡萄牙后尘而寻求援助.

西班牙经济部长Luis de Guindos在接受路透采访时承认,人们认为马德里方面可能无法控制国内财政,这是西班牙经济所面临的最大风险.