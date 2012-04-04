《综述》衰退疑虑上升令西班牙公债收益率跳涨,欧债危机忧虑再度升温

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* 西班牙公债标售规模处于目标区间低端,令投资者失望
* 收益率较前几次标债上升,对西班牙的赤字疑虑升温
* 欧洲央行总裁表示,市场想要政府实施改革
* 意大利总理蒙堤称,与各方在就业改革问题上达成协议
* 葡萄牙发行18个月期公债反响不错
路透马德里/里斯本4月4日电---西班牙周三标售公债的融资成本跳涨,令欧洲市场上对于欧元区重陷债务危机的担忧扩散,其邻国葡萄牙成功重返债市亦未能抵消投资者负面情绪.
西班牙共标售26亿欧元公债,规模在目标区间的低端,2020年到期债券的平均得标收益率(殖利率)为5.338%,高于预估的5.2%以及去年9月前次标售时的5.156%.
投资者担心由于经济萎缩,西班牙恐难以实现严苛的赤字目标,亦无法整顿处境不佳的银行业.这已经影响到发债计划,让人越发担忧该国可能被迫步希腊、爱尔兰和葡萄牙后尘而寻求援助.
西班牙经济部长Luis de Guindos在接受路透采访时承认,人们认为马德里方面可能无法控制国内财政,这是西班牙经济所面临的最大风险.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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