联合国启动维和 叙利亚暴力未平

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特4月4日电---叙利亚反对派活动人士周三指责政府军轰炸反对派所占区域。作为实施国际和平计划的第一步，联合国维和行动代表团预计将到访大马士革。

活动人士表示，尽管联合国维和行动代表团即将抵达，但自周二以来，至少有80人身亡。

派出联合国维和行动代表团是近期国际社会为结束叙利亚危机作出的努力之一。

俄罗斯表示，叙利亚军队正按照安南的和平计划撤离城镇，但叙利亚活动人士表示，效忠阿萨德的军队和警察在反对派区域继续推进突袭和搜捕活动，其间还穿插着轰炸、枪战。

活动人士阿卜杜拉(Hadi Abdullah)从霍姆斯通过电话表示：“从今天早晨开始，他们一直在轰炸哈利迪亚镇(Khalidiya)地区。

人权组织大赦国际(Amnesty International)表示，自3月27日叙利亚政府接受安南提出的和平计划以来，该组织统计已有232人遇难。

阿萨德政府也发布了最新官方统计的死亡数据。根据叙利亚向联合国的报告，叙利亚危机共造成6,044人死亡，其中有2,566人为士兵和警察。

联合国也表示，忠于阿萨德的军队在过去一年里造成逾9,000人死亡。（完）