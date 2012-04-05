希拉里：美国将谨慎放宽对缅甸制裁

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月4日电（记者 Paul Eckert/Arshad Mohammed）---美国周三称，准备放宽对缅甸的部分制裁，认可其向民主制度的初步转变，美国公司可以对缅甸投资或提供金融服务。
但美国国务卿希拉里强调，奥巴马政府希望谨慎行事，称缅甸摆脱军方统治还有很长的路要走。
希拉里称，昂山素季周日以压倒性优势，当选缅甸下议院议员，这是“民心所向的证明”。
希拉里在记者面前短暂亮相时称：“我们完全承认并接受缅甸的（民主）进程，我们将继续坚持与缅甸接触的政策。”
美国分析人士肯定了奥巴马政府没有过快解除对缅制裁的做法。制裁解除后，美国公司能获取缅甸丰富的矿产、木材和宝石资源。
希拉里周三公布的计划表明，美国在放宽孤立缅甸的制裁措施方面首次迈出了一小步。
希拉里称，美国将任命一名驻缅大使，设立美国国际开发署办公室，支持联合国开发计划署在缅甸的常规运行。近二十年间，美国没有向缅甸派驻大使。
希拉里称，美国还准备允许美国个人援助组织，在缅甸开展广泛的非盈利项目，涉及民主建设、医疗和教育等领域，允许部分缅甸官员和议员访问美国，放宽长期以来的签证禁令。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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