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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.41 -2.19 -3.44 3737982

搜狐 (SOHU.O) 51.82 -1.80 -3.36 948842

网易 (NTES.O) 56.88 -2.17 -3.67 767944

百度 (BIDU.O) 144.69 -2.37 -1.61 3644386

亚信科技 ASIA.O 11.23 -0.13 -1.14 774245

侨兴环球电话 XING.O 0.66 -0.03 -4.35 124139

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.00 -0.22 -1.45 1350988

联电 (UMC.N) 2.44 -0.02 -0.81 383307

日月光 (ASX.N) 4.99 -0.10 -1.96 238294

矽品精密 (SPIL.O) 5.94 -0.02 -0.34 1493331

和信超媒体 (GIGM.O) 1.29 -0.01 -0.77 68304

友达 (AUO.N) 4.60 -0.03 -0.65 354048

中华电信 (CHT.N) 30.52 -0.07 -0.23 62973

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.44 -1.07 -2.25 707836

香港

中国移动 (CHL.N) 53.96 -0.48 -0.88 172113

中国联通 (CHU.N) 16.79 -0.20 -1.18 162673

中国电信 (CHA.N) 54.17 -0.61 -1.11 19859

中芯国际 (SMI.N) 2.38 -0.03 -1.24 39996

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 +0.16 +4.57 1446

(完)

--整理 徐文焰

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