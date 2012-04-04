〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至三周低位,因欧美经济情况背道而驰(更新版)

(新增收盘表格)

* ECB保持利率不变;德拉吉认为欧元区经济有下档风险

* 期货市场表现直指欧元前景更加偏空

* 美联储抑制量化宽松预期后,美元延续涨势,

路透纽约4月4日电---欧元兑美元周三跌至三周最低水准,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称欧元区经济存在下档风险,给未来更多政策行动铺路.

德拉吉的温和言论与美国联邦储备理事会(美联储, FED)周二发布的3月会议记录形成鲜明对照,欧元因此承压.美联储会议记录显示,由于该国经济改善,政策制定者对于增加货币刺激措施的热情减弱.

欧元区和美国利率差走阔,给美元带来的好处将胜过欧元.

西班牙公债标售结果表明该国借贷成本跳涨,欧元已因此承压.德拉吉在一新闻发布会上讲话后,欧元跌势加剧.此前欧洲央行一如预期宣布保持利率在纪录低位不变.

本周欧元兑美元已下跌1.6%,为3月2日以来最大三日跌幅.技术分析师指出,欧元跌破100日移动均线切入位1.3155美元是偏空信号,但欧元技术支撑位在1.31美元,空头回补应在该水平浮现.

然而,GFT Forex汇市研究部主管Boris Schlossberg表示,如果美国劳工部非农就业报告显示,就业人数增长超过20万,那么欧元可能会在本周尾段测试1.300美元.

"这将确认第三轮量化宽松政策不会推出的观点."

美联储的两轮公债购买(或量化宽松)措施对美元构成偏空作用,因此举相当于印钞.

选择权市场上,偏向欧元卖权的欧元/美元三个月风险逆转指数EUR3MRR=GFI周三触及-2.28的盘中低位,周二时为-1.75.该指数尾盘报-1.90.

RJO FUTURES经纪商Matthew Schilling表示,尽管周三欧元选择权偏向较长期下行趋势,仍有部分投资者买入6月看涨选择权.

"交易商们正买入9月看跌期权,"他说."我认为未来几个月美元兑一系列货币将保持在适度区间内,直到有关美联储今年计划的更清晰信号出现."

欧元兑美元EUR=最新报1.3142,下跌0.7%.盘中触及低点1.3105,为3月16日以来最低.

三个月期欧元/美元期权隐含波动率EUR3MO=升至三周高点10.45%,周二为9.95%.

"市场陷于区间交投,因外汇市场缺乏主导性主题.现在看起来似乎美国利率上升和西班牙债务忧虑可能是短期驱动因素,为波动率上扬带来空间,"花旗集团旗下CitiFX 10国集团(G10)策略主管Steven Englander称.

欧元兑日圆EURJPY=亦走势挣扎,日内下降逾1%至107.88,创3月13日以来最低.欧元兑日圆尾盘报108.46,跌1%.

**澳元下挫**

美元兑澳元AUD=上涨,澳元/美元一度触及1月13日以来最低1.0238美元,此前澳洲贸易收支意外出现逆差,引发外界预计澳洲央行将于5月降息.

澳元跌破位于去年11月至今年2月升势50%回档位的支撑位,为测试此波升势61.8%回档位打开通道.

日圆兑美元收复失地,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布会议记录和美国公债收益率(殖利率)飙涨之后,日圆兑美元曾遭遇严重卖压.

美元兑日圆JPY=尾盘下降0.4%,报82.52,从日高82.93日圆回落.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3141 1.3233 -0.70 +1.51 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.44 82.83 -0.47 +7.15 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 108.31 109.56 -1.14 +8.79 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9159 0.9094 +0.71 -2.31 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5885 1.5912 -0.17 +2.25 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9960 0.9905 +0.56 -2.29 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0260 1.0328 -0.66 +0.34 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2032 1.2040 -0.07 -0.92 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8269 0.8315 -0.55 -0.72 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8143 0.8192 -0.60 +4.61 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7505 5.7169 +0.59 -3.78 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5604 7.5710 -0.14 -2.29 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6968 6.6273 +1.05 -2.77 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8009 8.7846 +0.19 -1.26 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦/王翔琼;审校 母红

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