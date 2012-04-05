日本和英国计划联合开发武器

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月4日电---英国国防部周三表示，日本和英国希望就开始联合开发武器达成协议。去年年底，日本放宽武器设备出口禁令。
这也是日本首次与美国之外的国家就武器设备展开合作。
日本《每日新闻》(Mainichi)周三报导称，日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)和英国首相卡梅伦4月10日在东京会晤时，预计将正式同意开始相关谈判。
英国外交部的一名发言人证实"正进行相关磋商"，但表示，现在说达成协议为时尚早。
英国国防部在一份回应声明中称："在日本宣布海外武器设备出口政策发生变化后，英国将继续与日本防卫省合作，为我们国防业的武器设备合作计划找到最好机会。"
《每日新闻》援引一匿名国防高官的话报导称，即便日本的出口禁令有所放宽，但两国或需一年时间就联合武器开发作出决定。
报导称，两国或在小型武器设备方面逐渐开始联合开发。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。