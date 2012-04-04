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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 07:57 BJT

****欧洲经济指标预测--4月5日-4月12日****

路透4月5日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------4月2日当周---------------------------------

4月5日(四)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3%

(较上年同期) -1.1% -0.9%

0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.4%

(较上年同期) -2.3% -3.8%

制造业产出(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.1% +0.3%

1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -0.5% +1.6%

1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250

4月6日(五)

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至2月 -- 赤字125

0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差52 逆差53

进口(亿欧元) -- 421.60

出口(亿欧元) -- 368.30

---------------------------------4月9日当周---------------------------------

4月9日(一)

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 负8.2

2301 英国RICS房价差值 3月 -- 负13

4月10日(二)

0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 -- 3.4%

经季节调整失业率 -- 3.1%

0600 德国出口(较前月) 2月 -- +2.3%

进口(较前月) -- +2.4%

贸易收支(亿欧元) -- 顺差142

0645 法国工业生产(较前月) 2月 -- +0.3%

2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 3月 -- -0.3%

4月11日(三)

暂无重要数据.

4月12日(四)

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.5%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 2月 -- 赤字42

0830 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 2月 -- 逆差36.8

贸易收支(亿英镑) -- 逆差75.3

0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -- +0.2%

(较上年同期) -- -1.2%

4月12日-17日

0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 3月 -- +1.0%

(较上年同期) -- +2.6% (完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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