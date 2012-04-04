欧洲经济指标预测--4月5日-4月12日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透4月5日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月2日当周---------------------------------
4月5日(四)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.9%
0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.4%
(较上年同期) -2.3% -3.8%
制造业产出(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.3%
1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -0.5% +1.6%
1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
4月6日(五)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至2月 -- 赤字125
0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差52 逆差53
进口(亿欧元) -- 421.60
出口(亿欧元) -- 368.30
---------------------------------4月9日当周---------------------------------
4月9日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 负8.2
2301 英国RICS房价差值 3月 -- 负13
4月10日(二)
0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 -- 3.4%
经季节调整失业率 -- 3.1%
0600 德国出口(较前月) 2月 -- +2.3%
进口(较前月) -- +2.4%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差142
0645 法国工业生产(较前月) 2月 -- +0.3%
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 3月 -- -0.3%
4月11日(三)
暂无重要数据.
4月12日(四)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 2月 -- 赤字42
0830 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 2月 -- 逆差36.8
贸易收支(亿英镑) -- 逆差75.3
0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -- +0.2%
(较上年同期) -- -1.2%
4月12日-17日
0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 3月 -- +1.0%
(较上年同期) -- +2.6% (完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI