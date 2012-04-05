通用发布新款Impala车吸引个人车主

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约4月4日电(记者 Deepa Seetharaman)---通用汽车(GM.N)希望，新款雪佛兰Impala将改变其租车车型形象，吸引更多个人消费者关注。

Impala品牌于1958年推出，去年销量一半以上来自批量购车者。但通用汽车称，2014款行驶时噪音更小，内部更为舒适，将吸引个人买家。

通用汽车北美区总裁罗伊斯(Mark Reuss)称："这是一款真正的家用轿车。我在1986年加入通用汽车以来，公司从未推出过一款真正的家用轿车。"

2009年通用汽车申请破产保护，Impala重新设计因此推迟。罗伊斯称，推出新版Impala是通用汽车重组后的革新之举。

罗伊斯称："这是通用汽车的转型。公司以往因为压力，只向卡车车型投入大量资金和资源。"而如今，通用汽车"能推出面向所有客户，性能和安全性都非常、非常好的轿车。"

通用汽车去年售出17.1万多辆Impala，几乎同比持平。Impala及类似车型福特(F.N)Taurus及丰田(7203.T)Avalon增长3.3%。

通用汽车周三在纽约车展发布了新款Impala。预计明年早些时候将开始生产，并于2013年上半年上市。通用汽车高管称，新款Impala将改变顾客结构。

租车机构等批量购车者倾向以折扣价买车，这样不如卖给个人消费者获利多。(完)