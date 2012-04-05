通用发布新款Impala车吸引个人车主

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月4日电(记者 Deepa Seetharaman)---通用汽车(GM.N)希望，新款雪佛兰Impala将改变其租车车型形象，吸引更多个人消费者关注。
Impala品牌于1958年推出，去年销量一半以上来自批量购车者。但通用汽车称，2014款行驶时噪音更小，内部更为舒适，将吸引个人买家。
通用汽车北美区总裁罗伊斯(Mark Reuss)称："这是一款真正的家用轿车。我在1986年加入通用汽车以来，公司从未推出过一款真正的家用轿车。"
2009年通用汽车申请破产保护，Impala重新设计因此推迟。罗伊斯称，推出新版Impala是通用汽车重组后的革新之举。
罗伊斯称："这是通用汽车的转型。公司以往因为压力，只向卡车车型投入大量资金和资源。"而如今，通用汽车"能推出面向所有客户，性能和安全性都非常、非常好的轿车。"
通用汽车去年售出17.1万多辆Impala，几乎同比持平。Impala及类似车型福特(F.N)Taurus及丰田(7203.T)Avalon增长3.3%。
通用汽车周三在纽约车展发布了新款Impala。预计明年早些时候将开始生产，并于2013年上半年上市。通用汽车高管称，新款Impala将改变顾客结构。
租车机构等批量购车者倾向以折扣价买车，这样不如卖给个人消费者获利多。(完)
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
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