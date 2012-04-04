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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:44 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月5日

* 头版头条:

--中国证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加RQFII额度500亿元人民币.

* 其他:

--多家保险公司投资部人士近日表示,监管部门已初步拟定保险资金参与股指期货有关管理办法,险资参与期指交易或仅限于套期保值.

--有关人士透露,住建部牵头起草的鼓励民间资本投资城镇生活垃圾行业的细则正向有关方面征求意见,或在上半年出台.

--人民网启动A股IPO进程,4月18日为网上申购日,发行后将在上海证交所上市.

--重庆钢铁(601005.SS)(1053.HK)称,控股股东重钢集团将把旗下长寿新区钢铁生产相关资产注入上市公司,重庆钢铁还将发行股份募集资金,用于支持重组完成后的经营发展.

--中国建筑(601668.SS)公告,其与广西南宁市政府签署基础设施项目投资战略合作协议,公司将采用BT、BOT、EPC等模式,投资建设总额为100亿元的城市基础设施项目.

--首批跨市场ETF--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF今日起发行.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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