《中国报摘》--中国证券报4月5日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--中国证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加RQFII额度500亿元人民币.
* 其他:
--多家保险公司投资部人士近日表示,监管部门已初步拟定保险资金参与股指期货有关管理办法,险资参与期指交易或仅限于套期保值.
--有关人士透露,住建部牵头起草的鼓励民间资本投资城镇生活垃圾行业的细则正向有关方面征求意见,或在上半年出台.
--人民网启动A股IPO进程,4月18日为网上申购日,发行后将在上海证交所上市.
--重庆钢铁(601005.SS)(1053.HK)称,控股股东重钢集团将把旗下长寿新区钢铁生产相关资产注入上市公司,重庆钢铁还将发行股份募集资金,用于支持重组完成后的经营发展.
--中国建筑(601668.SS)公告,其与广西南宁市政府签署基础设施项目投资战略合作协议,公司将采用BT、BOT、EPC等模式,投资建设总额为100亿元的城市基础设施项目.
--首批跨市场ETF--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF今日起发行.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI