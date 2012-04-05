版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 08:21 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月5日

新股申购：      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
    4/5       深   康达新材   002669         2,500       12.00        21.43     光大证券  4/10
    4/6       深   华声股份   002670        *5,000       *7.30       *22.12     光大证券  4/11 
    4/9       沪   怡球资源     --    不超过10,500        --           --       华泰联合  4/12 
    4/16      深   宜通世纪   300310   不超过2,200        --           --       广发证券  4/19
    4/16      深   任 子 行   300311   不超过1,770        --           --       国信证券  4/19
   *4/18      沪   人 民 网     --     不超过6,910.57     --           --       中信证券  4/23 
   
 新股上市:
----------------------------------------------------------------------------------------------
 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日         
   --     深   中际装备    300308          --           20.00        26.73     广发证券  
   --     沪   隆基股份      --            --           21.00        24.71     国信证券   
   --     深   吉艾科技    300309          --           31.00        33.99     中金公司   
   --     深   奥马电器    002668          --           11.00        12.94     国信证券  4/5

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐