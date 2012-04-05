《中国已公布新股发行上市日程表》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/5 深 康达新材 002669 2,500 12.00 21.43 光大证券 4/10 4/6 深 华声股份 002670 *5,000 *7.30 *22.12 光大证券 4/11 4/9 沪 怡球资源 -- 不超过10,500 -- -- 华泰联合 4/12 4/16 深 宜通世纪 300310 不超过2,200 -- -- 广发证券 4/19 4/16 深 任 子 行 300311 不超过1,770 -- -- 国信证券 4/19 *4/18 沪 人 民 网 -- 不超过6,910.57 -- -- 中信证券 4/23 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 中际装备 300308 -- 20.00 26.73 广发证券 -- 沪 隆基股份 -- -- 21.00 24.71 国信证券 -- 深 吉艾科技 300309 -- 31.00 33.99 中金公司 -- 深 奥马电器 002668 -- 11.00 12.94 国信证券 4/5 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 曾祥进
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。