更正:〔东京汇市〕欧元和大宗商品货币承压,关注汇丰中国服务业PMI数据

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:因译文有误,标题中"PIM"改正为"PMI")
* 西班牙债券标售表现不佳令市场紧张
* ECB口吻有软有硬
* 汇丰中国服务业PMI报告是下一关注点
路透悉尼4月5日电---欧元兑日圆和美元周四徘徊在三周低点附近,商品货币亦维持沉重跌幅,此前西班牙债券标售结果不佳,重新激起对欧元区债务危机的担忧.
欧元兑美元EUR=一度挫跌约1%接近1.3100,最新报1.3142.欧元兑美元支撑位料在1.3094左右,为3月中至3月末涨势的76.4%回档位.欧元未能突破1.3400水平,市场目前似乎急于试探约1.3000的两个月波动区间底部.
欧元兑日圆EURJPY=R报108.31,距离隔夜纽约时段低位约107.90不远.
欧洲央行总裁德拉吉回绝德国有关开始研拟退出策略的要求,但强调正密切注意物价压力.[ID:nST0448884],这没有扶助欧元.
一些市场人士认为德拉吉的讲话偏于温和,而另一些人认为这带有强硬倾向.最后,交易商称是西班牙公债标售打击了市场情绪.
"西班牙标债结果不佳,让人警觉到市场并不相信二线国家的压力已完全消退,"巴黎银行在给客户的研究报告中写道.
"随着对西班牙的担忧升高,加上法国即将大选且希腊也将举行选举,政治上的风险更加明显,因此我们重申我们对欧元/美元第二季底前的汇价预估为1.28."
西班牙周三标债的借款成本跳升,其本周严苛的预算未能安抚投资人对该国财政状况的不安情绪.
在汇丰于0230GMT公布中国服务业调查数据前,亚洲交易商可能仍保持审慎.若报告再度令人失望,将会让人更加担心中国经济将出现硬着陆.
风险规避情绪重燃令美元和日圆获益,此外市场对美联储进一步采取刺激措施的希望降低,也支撑了美元.
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示,美国就业市场增强以及通胀率略高于预期,已降低了美联储需要出台第三轮购债计划以提振经济的可能性.
美元指数.DXY触及两周高点79.922,稍后回落至79.752.
澳元兑美元AUD=D4回撤至近三个月低点1.0245.目前报1.0277,支撑位仍在1.0260美元,为11月-2月展开的一波涨势中的50%的回档位.
澳洲贸易数据疲弱,市场担心中国经济硬着陆以及预期澳洲央行下月可能降息,这均推低澳元.(完)
--编译 吴云凌/戴素萍/肖群英/孙茉莉;审校 张荻/张涛/李爽/程琳
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