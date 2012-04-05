更正:〔东京汇市〕欧元和大宗商品货币承压,关注汇丰中国服务业PMI数据

(更正:因译文有误,标题中"PIM"改正为"PMI")

* 西班牙债券标售表现不佳令市场紧张

* ECB口吻有软有硬

* 汇丰中国服务业PMI报告是下一关注点

路透悉尼4月5日电---欧元兑日圆和美元周四徘徊在三周低点附近,商品货币亦维持沉重跌幅,此前西班牙债券标售结果不佳,重新激起对欧元区债务危机的担忧.

欧元兑美元EUR=一度挫跌约1%接近1.3100,最新报1.3142.欧元兑美元支撑位料在1.3094左右,为3月中至3月末涨势的76.4%回档位.欧元未能突破1.3400水平,市场目前似乎急于试探约1.3000的两个月波动区间底部.

欧元兑日圆EURJPY=R报108.31,距离隔夜纽约时段低位约107.90不远.

欧洲央行总裁德拉吉回绝德国有关开始研拟退出策略的要求,但强调正密切注意物价压力.[ID:nST0448884],这没有扶助欧元.

一些市场人士认为德拉吉的讲话偏于温和,而另一些人认为这带有强硬倾向.最后,交易商称是西班牙公债标售打击了市场情绪.

"西班牙标债结果不佳,让人警觉到市场并不相信二线国家的压力已完全消退,"巴黎银行在给客户的研究报告中写道.

"随着对西班牙的担忧升高,加上法国即将大选且希腊也将举行选举,政治上的风险更加明显,因此我们重申我们对欧元/美元第二季底前的汇价预估为1.28."

西班牙周三标债的借款成本跳升,其本周严苛的预算未能安抚投资人对该国财政状况的不安情绪.

在汇丰于0230GMT公布中国服务业调查数据前,亚洲交易商可能仍保持审慎.若报告再度令人失望,将会让人更加担心中国经济将出现硬着陆.

风险规避情绪重燃令美元和日圆获益,此外市场对美联储进一步采取刺激措施的希望降低,也支撑了美元.

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示,美国就业市场增强以及通胀率略高于预期,已降低了美联储需要出台第三轮购债计划以提振经济的可能性.

美元指数.DXY触及两周高点79.922,稍后回落至79.752.

澳元兑美元AUD=D4回撤至近三个月低点1.0245.目前报1.0277,支撑位仍在1.0260美元,为11月-2月展开的一波涨势中的50%的回档位.

澳洲贸易数据疲弱,市场担心中国经济硬着陆以及预期澳洲央行下月可能降息,这均推低澳元.(完)

--编译 吴云凌/戴素萍/肖群英/孙茉莉;审校 张荻/张涛/李爽/程琳

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