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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 08:22 BJT

〔日本股市〕跌至四周低点,因西班牙标债结果欠佳且对美政策预期减退

路透东京4月5日电---日股日经指数周四盘初跌至四周低点,因之前西班牙标债结果欠佳,且对美国进一步实施货币刺激举措的预期降低.上日日经指数收低2.3%,创五个月最差单日表现.

日经指数.N225跌0.7%报9,747.80点,可能连续第三日下跌.东证股价指数.TOPX跌1.1%至826.65点.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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