(重温稿)〔中国金融〕温家宝谈及打破金融垄断,或仅意味着适度金融改革

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月4日电---中国国务院总理温家宝谈及打破银行业垄断时,他心里所想的或许只是适度进行金融改革,而不是拆分四大国有银行.
温家宝周二的讲话非常直接,他说四大银行获得利润"太容易了",就像形成了垄断.需要打破垄断,以加速资金流向急缺贷款的小型企业.
路透就温家宝的讲话采访了中国五家最大型的银行,不过他们几乎不怎么担心很快会有重大的政策转变,尤其是目前距离10年一次的领导层换届仅有几个月时间,届时温家宝也将卸任.
"温家宝还剩下一年任期,"一名中资银行人士表示.由于话题的敏感性,他要求匿名."这是下一届领导人的任务,不可能在一年内就完成."
中国四大国有商业银行--工商银行(601398.SS)、中国银行(601988.SS)、中国农业银行(601288.SS)和中国建设银行(601939.SS)约占中国总贷款额的40%.
这些大型国有银行已招致批评--在坐享巨额利润之时小企业却苦于贷款匮乏.
去年四大国有银行赚取总计990亿美元的净利,是美国四大银行--花旗(C.N)、摩根大通(JPM.N)、美银-美林(BAC.N)和富国银行(WFC.N)的两倍还多.
大型银行倾向于将大部分贷款贷给国有企业,但中国就业创造和经济增长却愈发依赖小型民营企业.
中国的大型银行有着惊人的政治影响力.这些银行的主管由中组部任命,职别相当于副部级.这意味着激进的破除垄断要有广泛的政治共识,而目前这一条件似乎还不具备.
从温家宝过去金融改革言论判断,他解锁信贷的方法可能包括较温和的措施,如鼓励发展地方性银行并深化信贷市场,给予借款企业在传统银行贷款之外更多选择.
这可能会打开向小企业贷款的阀门,同时不对四大国有银行构成严重威胁.
温家宝是一位具有改革思维的总理,一向直言要推进中国金融体系现代化进程,从而促进经济持续发展.但尚不清楚周二这番言论是否反映了更为广泛的共识.
这并非温家宝首次谈及要放松大银行对借贷的控制.1月30日,他表示政府需要"打破垄断",打破阻止私人资本进入金融领域的格局.
他并促成温州市金融改革实验区,鼓励私人投资地方银行并建立贷款公司,从而拓展借款选择面.
"市场派经济学家多年来一直在谈论改革,今年温家宝总理将予以推进,"巴克莱资本驻香港中国经济学家Jian Chang称."这一过程将是稳步而渐进的,从试点开始...这不是一蹴而就的."(完)
--编译 李春喜/田建华/石冠兰; 审校 王洋
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