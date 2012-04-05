(重温稿)〔中国金融〕温家宝称必须打破国有银行垄断地位(更新版)

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路透4月3日电---中国官方媒体周二报导国家总理温家宝讲话称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位.

温家宝此番讲话在中央人民广播电台播出.几天前,中国政府批准温州进行金融改革,鼓励民营资本投资地方银行. [ID:nSB1459922]

温家宝在座谈会上对地方企业家说:"关于融资成本,其实我这里坦率地讲,我说我们银行获得利润太容易了.为什么呢?就是少数几大家银行处于垄断地位,只能到它那儿贷款才贷得来,别的地方很困难."

"我们现在所以解决民营资本进入金融,根本来讲,还是要打破垄断.中央已经统一了这个思想,你也看到了在温州进行试点.我想,温州的试点,有些成功的,要在全国推广,有些立即可以在全国进行."

专家称,此番讲话反映出关于民营企业资金需求的长期观点.

"一切都在细节当中.但大力实施金融改革的基本需求已经明确."哈佛大学肯尼迪政府学院资深研究员William Overholt表示.他曾着有《亚洲、美洲和地缘政治变迁》一书.

他指出:"现在正是中国经济史上非常依赖中小企业和民营企业促进未来成长与就业的时期."

中国政府希望小企业将能够更容易进入金融领域,获得廉价资金.

温家宝称:"中央已经统一了这个思想,你也看到了在温州进行试点.我想,温州的试点,有些成功的,要在全国推广,有些立即可以在全国进行."

允许民间投资者通过合法渠道拆放资金,还将有助于政府打击地下钱庄.

中国人民银行估计,截至2010年3月末,地下钱庄规模已经达到2.4万亿(兆)元人民币(3,811亿美元),占总体信贷规模的5.6%.

人行地方分行估计,温州地下钱庄拆放规模达1,100亿元人民币,媒体报导称,约三分之一是用于实体经济活动,其余进入投机性投资活动.

Overholt谈到高利贷时称:"这比黑手党还糟糕.当你通过很高的存准率控制通胀,银行就只保留最大的客户,其他一概不管...这个金融体系遏制了它们(中小企业)的发展."(完)