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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 08:24 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌并触及三周半低位,券商股领跌

路透首尔4月5日电---韩国股市周四盘初下跌并触及约一个月低位,受累于西班牙公债标售结果疲弱,以及美国推出更多刺激措施的希望受挫.上日韩股录得三个半月来最大单日跌幅.

券商股盘初领跌,友利投资证券(005940.KS)下挫2.8%,大宇证券(006800.KS)跌2.7%.

0007GMT时,综合股价指数.KS11下滑0.8%至2,002.48点,为三周半以来的日低.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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