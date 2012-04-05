〔中港个股〕重庆钢铁拟增发股份收购母公司钢铁资产并募集发展资金

路透上海4月5日电---中国重庆钢铁股份有限公司(601005.SS)(1053.HK)周四公告称,拟向母公司重钢集团增发股份,以收购其在重庆长寿新区投建的钢铁资产,并拟向其他投资者定向增发股份筹集未来经营发展所需资金.

公告指出,重大资产重组的具体方案仍在进一步研究论证中,其中一些核心内容尚需取得相关政府部门的同意,公司将自周四起继续停牌,预计在未来30日内公司将召开董事会审议相关重组预案.

公告称,由于重庆地区产业升级及城市发展的需要,重庆钢铁将位于主城区的主要生产基地迁往远郊长寿新区.因上市公司资金实力不足,在搬迁过程中,重钢集团承担了长寿新区钢铁基地的主要投资和建设,重庆钢铁仅参与了轧钢等部分生产环节的投资和建设.

因相关生产设施分批建成,重钢集团为避免同业竞争,已分批将其在长寿新区投建的钢铁资产授权给重庆钢铁无偿使用,相关授权协议于3月底到期.本次重组的目的就是将重钢集团在长寿新区的钢铁资产注入上市公司.

重庆钢铁A股自2月底开始停牌,因筹划重组事项,上一交易日收报3.27元人民币.(完)