《中国重要政经日程》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
=============================近日重要政经日程==========================
4/9(一)
--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.
4/10(二)
--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第七届亚洲天然气峰会2012在北京召开,至周五.
--决策者主办的第六届中国石化产业聚焦2012在上海召开,至周五.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
4/26(四)
*--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.
--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.
5/17(四)
--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
5/19(六)
--第八届金圆桌奖评选在北京举行.
5/24(四)
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
*--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
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