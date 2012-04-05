《中国股市盘前看点》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--汇丰公布中国3月服务业PMI
--美国3月31日当周初请失业金人数、3月ICSC连锁店销售
--美国联邦储备理事会(FED,美联储)一周资产负债表
**宏观经济和政策面**
--中国国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.[ID:nSB1471076]
--国家发改委副主任张晓强称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用.他并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.[ID:nSH0101313]
--证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加RQFII额度500亿元人民币.
**重点行业和公司**
--官方媒体周二报导国家总理温家宝讲话称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位.[ID:nSB1471928]
--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)称,已向澳大利亚金矿诺顿金田发出一项意向性收购建议,向后者所有股东提出每股0.25澳元的现金要约.
--中国建筑(601668.SS)公告,其与广西南宁市政府签署基础设施项目投资战略合作协议,公司将采用BT、BOT、EPC等模式,投资建设总额为100亿元的城市基础设施项目.
--人民网启动A股IPO进程,4月18日为网上申购日,发行后将在上海证交所上市.
**海外动向**
--美国股市周三连续第二日收跌,投资者权衡美联储不再提供货币政策刺激后的市场表现,以及西班牙公债标售结果疲弱暗示欧洲央行再融资的影响正在消退.道琼工业指数收跌124.80点,或0.95%,至13,074.75点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC预计将在2,200-2,250点间反复震荡探底.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。