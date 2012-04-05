《新兴市场重要经济事件预告》--4月5日-4月12日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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4月5日(四)
首尔--韩国企划财政部公布经济绿皮书报告(0100).
科伦坡--斯里兰卡央行发布2012年4月货币政策检视报告(1200).
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn参加印度Hero Group组织的峰会(0530).
苏黎世--印度央行副总裁H.R. Khan参加FEDAI会议(至4月6日).
4月6日(五)
布拉格--捷克央行公布3月29日会议记录.
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第14届货币和金融年会(0330).
4月7日(六)
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn主持第六届国际银行与金融会议,主题为"金融行业在实现印度经济可持续增长中发挥的作用"(0430);他还将主持有关"全球动荡对印度经济的冲击"的小组讨论(1130).
4月9日(一)
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.
4月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.
4月11日(三)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至4月13日).
香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.
4月12日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议(0500).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 杜明霞
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