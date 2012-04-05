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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 08:43 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月5日-4月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月5日(四)

首尔--韩国企划财政部公布经济绿皮书报告(0100).

科伦坡--斯里兰卡央行发布2012年4月货币政策检视报告(1200).

新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn参加印度Hero Group组织的峰会(0530).

苏黎世--印度央行副总裁H.R. Khan参加FEDAI会议(至4月6日).

4月6日(五)

布拉格--捷克央行公布3月29日会议记录.

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第14届货币和金融年会(0330).

4月7日(六)

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn主持第六届国际银行与金融会议,主题为"金融行业在实现印度经济可持续增长中发挥的作用"(0430);他还将主持有关"全球动荡对印度经济的冲击"的小组讨论(1130).

4月9日(一)

塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.

4月10日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.

4月11日(三)

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至4月13日).

香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.

4月12日(四)

雅加达--印尼央行理事会会议(0500).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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