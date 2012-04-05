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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 08:27 BJT

《中国报摘》--金融时报4月5日

* 头版头条:

--中国央行行长周小川表示,中国鼓励资本"走出去",允许中国的企业和居民进行海外投资,这是改革的一个方向.

* 其他:

--记者述评称,一季度中国经济开局稳健.从已公布的数据和经济指标看,中国经济延续了增速平稳回调、物价涨幅总体回落态势,然未来调结构、转方式任务艰巨.

--央行营业管理部的调查显示,今年以来,北京市金融运行保持平稳态势,利率水平有所下降,金融体系流动性得到较大改善,商业银行信贷投放能力和投放意愿均较去年同期有较大提升.(完)

--整理 谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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