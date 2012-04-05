《中国报摘》--金融时报4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--中国央行行长周小川表示,中国鼓励资本"走出去",允许中国的企业和居民进行海外投资,这是改革的一个方向.
* 其他:
--记者述评称,一季度中国经济开局稳健.从已公布的数据和经济指标看,中国经济延续了增速平稳回调、物价涨幅总体回落态势,然未来调结构、转方式任务艰巨.
--央行营业管理部的调查显示,今年以来,北京市金融运行保持平稳态势,利率水平有所下降,金融体系流动性得到较大改善,商业银行信贷投放能力和投放意愿均较去年同期有较大提升.(完)
--整理 谢衡; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。