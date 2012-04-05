《全球重要经济事件一览表》--4月5日-4月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月5日(四)

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(最后一日).

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在投资机构RiverVest Venture Partners的第13届投资中西部创业投资年度论坛上发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(1310).

纽约--美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly出席以美国楼市危机为主题的论坛"民间部门对策和公共政策创新",并参加"房地产业政策创新:如何促使情势更好?"的小组会(1445).

4月6日(五)

华盛顿--美国总统奥巴马在白宫举办的"女性对美国经济的影响"论坛上发表讲话.

华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly主持有关3月就业报告的纸笔简介会议(1430).

4月9日(一)

佐治亚州斯通山--(已邀请)美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在亚特兰大联邦储备银行主办的2012年金融市场会议上讲话(2200).

东京--日本央行货币政策会议(至4月10日)

4月10日(二)

明尼苏达州尼科莱特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南明尼苏达州创新基金会(Southern Minnesota Initiative Foundation)发表讲话(1830).

东京--日本央行货币政策会议(最后一日)

马德里--欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨西班牙央行总裁奥多涅斯发表有关西班牙银行体系新前景的演讲(0700).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

佐治亚州斯通山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的2012年金融市场会议上致欢迎辞(1645).

俄克拉荷马州诺曼--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在俄克拉荷马大学商学院一个系列讲座上发表演讲,题为"最新的经济状况和达拉斯联储对"大而不能倒"的看法"(1630).

4月11日(三)

华盛顿--美联储发表褐皮书,综合对12个联储地区当前经济状况的评论(1800).

东京--日本央行发表月报(0500).

香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.

巴黎--欧洲央行执委科尔在早餐会上发表讲话(0630).

巴黎--法国财政经济部长巴胡安和预算部长Valerie Pecresse向法国参议院提交多年期政府预算计划(1400).

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在巴德学院利维经济学研究所主办的第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会上发表演讲,年会主题为"债务、赤字和金融不稳定"(1330).

纽约--(已邀请)美联储副主席叶伦在纽约大学货币市场从业人员协会(Money Marketeers of New York University)晚宴上发表演讲,题为"经济前景和货币政策"(2215).

佐治亚州斯通山--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的2012年金融市场会议上发表"欢迎回来"致辞(1220).波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加一个政策讨论会议,主题为"货币市场基金:曾经的魔鬼?已转变为未来的天使?"(1430).洛克哈特并致闭幕辞(1600)

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在Homer Jones纪念讲座活动中致欢迎辞(2100).

4月12日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)发表月报(0800).

东京--日本央行举行分支机构负责人会议,并将发表地方经济评估报告.

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森向挪威市政和普通员工联盟Fagforbundet发表讲话(0800).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森向受邀请的外国大使馆代表发表演讲(1300).

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特主持该联储银行与亚特兰大世界事务理事会联合主办的小组讨论会,会议主题为"为边境架设桥梁:加强美国和墨西哥之间的联系"(1345).

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一个全国经济学家俱乐部午餐会上发表有关美国经济前景的讲话(1630).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在布鲁金斯学会主办的IMF/世界银行春季会议前的活动中发表演讲,题为"抓住当前时刻:让思路跳出危机本身"(1500).

明尼苏达州白熊湖--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在白熊湖商会发表演讲,主题为"关于美国前景的一些看法"(1700).

纽约--欧洲央行执委普雷特在第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会上发表演讲,年会主题为"债务、赤字和金融不稳定"(1330).纽约联邦储备银行执行副总裁Christine Cumming和联储官员Nellie Liang参加上述年会的小组会,题为"金融改革议案的进展和启示"(1400).英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森参加题为"构建欧元区金融稳定"的小组会(1800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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