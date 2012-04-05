〔中国公开市场〕今日进行50亿91天正回购,本周净投放250亿--业内人士

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行50亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净投放250亿元.
公开市场一级交易商本周仍仅申报了正回购需求,没有央票.
央行公开市场上周净投放190亿元.其中上周二进行的700亿元28天期正回购操作,中标利率续持稳于2.80%.上周四进行的200亿元91天期正回购,中标利率亦继续持平于3.14%.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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