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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 09:28 BJT

〔中国公开市场〕今日进行50亿91天正回购,本周净投放250亿--业内人士

路透上海4月5日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行50亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净投放250亿元.

公开市场一级交易商本周仍仅申报了正回购需求,没有央票.

央行公开市场上周净投放190亿元.其中上周二进行的700亿元28天期正回购操作,中标利率续持稳于2.80%.上周四进行的200亿元91天期正回购,中标利率亦继续持平于3.14%.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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