〔美国金融〕联储考虑出售Maiden Lane III资产组合中的部分资产

路透纽约4月4日电---美国纽约联邦储备银行一名发言人士周三称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)正考虑可能出售其Maiden Lane III资产组合中资产.该资产组合是在救助保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)期间建立的.

Maiden Lane III是在从AIG旗下部门的一些交易对手手中买下293亿美元担保债务凭证(CDO)时所设.

美联储在2月时完成了Maiden Lane II资产组合中全部剩余证券的出售.该组合中包括AIG旗下几家保险子公司所有的价值205亿美元高风险抵押支持债券.

"ML III的投资目标调整,反映出在市场环境改善和ML II资产成功出售之后,(美联储)寻求可能出售部分ML III资产的策略决定.只有在联储认为某项交易具有理想价格、引入竞争机制并且不会干扰市场时,才会实施这项交易."美联储一名发言人在声明中说道.

目前尚不清楚资产出售的时间表以及方式.

"他们希望以一种有序且不干扰市场的方式,把自己从这些资产的束缚中解脱出来."波士顿The Parthenon Group的分析师Richard DeKaser表示,"这只是短期内的权宜之计,而非长久的解决办法."(完)