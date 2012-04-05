〔中国证券〕险资参与股指期货办法初步拟定,或仅限于套期保值--报载

路透上海4月5日电---中国证券报周四报导称,多家保险公司投资部人士近日向其证实,监管部门已初步拟定保险资金参与股指期货有关管理办法,险资参与股指期货交易仅限于套期保值.

有关人士表示,监管部门制定管理办法的原则即以套期保值和风险对冲为目的,绝不允许投机.为控制风险,管理办法还设置风险暴露不得超过持仓一定比例、操作频度不能过高等条件.

目前,各保险公司正积极筹备试水股指期货,只待办法获准正式出台.

随着保险业的快速发展,保险业总资产迅速积累.作为资本市场与金融市场的重要机构投资者之一,保险资金的话语权与日俱增.但由于缺乏风险对冲工具,持有大量股票的保险资金不得不以频繁调仓来应对股市波动带来的风险,交易成本持续增加.

报导援引某保险资产管理公司负责人认为,保险资金的投资期限较长、赎回压力较小,与基金相比具有长期化特征,而运用好股指期货这一风险管理工具,能帮助保险资金抵御短期市场风险,最终实现长期投资目的.

市场人士认为,保险资金参与股指期货交易有助于保险机构抵御短期风险,同时拉开险企之间的投资水平差距,而股指期货市场将迎来理性的机构投资者,有望降低市场投机性.

2011年全国实现保费收入1.43万亿元人民币,同比增长10.4%;保险公司总资产达到5.9万亿元.[ID:nSB1325184]

目前,证券公司、基金公司、QFII(合格境外机构投资者)及信托公司能参与股指期货交易.基金、券商多以套期保值为主,只允许一些客户数量比较少的产品以及风险承受能力较高的客户同时从事投机、套利和套保,主要包括少量基金专户产品、证券公司定向理财产品以及信托公司的单一信托产品.(完)