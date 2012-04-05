《中国报摘》--其他报纸重要消息4月5日(I)

**上海证券报**

--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)称,已向澳大利亚金矿诺顿金田发出一项意向性收购建议,向后者所有股东提出每股0.25澳元的现金要约.

**人民日报**

--中国铁道部统计中心数据显示,3月份,全国铁路旅客发送量继续保持同比增长,累计发送旅客14,492万人,同比增长2.7%.3月铁路运输系统客运量继续保持同比增长势头,货运装车和日均货物发送量创历史最高水平.

--中国西部青海省政府表示,力争通过5年到10年的努力,把青海建设成为中国21世纪重要矿产资源接续基地."十二五"(2011-2015)期间,中国部署的19个重点成矿带和首批启动的47片整装勘查区,有7个在青海境内.

**第一财经日报**

--腾讯(0700.HK)内部人士透露,公司正在和迪士尼(DIS.N)进行沟通,未来会在动漫研发上进行合作.腾讯近日宣布进军动漫产业,希望未来可以以网络游戏为基础,大规模向动漫、音乐、电影、周边制作等不同方向展开业务.

--中石化集团与沙特基础工业公司合作建设的26万吨/年聚碳酸酯项目周三在天津举行开工奠基仪式.

--国内最大的醋饮料生产销售企业广东天地壹号近日获得中科招商,深创新投等机构的2亿多元的投资,机构对公司的估值约合40亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/张胜男; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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