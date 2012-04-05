《中国报摘》--其他报纸重要消息4月5日(I)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
**上海证券报**
--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)称,已向澳大利亚金矿诺顿金田发出一项意向性收购建议,向后者所有股东提出每股0.25澳元的现金要约.
**人民日报**
--中国铁道部统计中心数据显示,3月份,全国铁路旅客发送量继续保持同比增长,累计发送旅客14,492万人,同比增长2.7%.3月铁路运输系统客运量继续保持同比增长势头,货运装车和日均货物发送量创历史最高水平.
--中国西部青海省政府表示,力争通过5年到10年的努力,把青海建设成为中国21世纪重要矿产资源接续基地."十二五"(2011-2015)期间,中国部署的19个重点成矿带和首批启动的47片整装勘查区,有7个在青海境内.
**第一财经日报**
--腾讯(0700.HK)内部人士透露,公司正在和迪士尼(DIS.N)进行沟通,未来会在动漫研发上进行合作.腾讯近日宣布进军动漫产业,希望未来可以以网络游戏为基础,大规模向动漫、音乐、电影、周边制作等不同方向展开业务.
--中石化集团与沙特基础工业公司合作建设的26万吨/年聚碳酸酯项目周三在天津举行开工奠基仪式.
--国内最大的醋饮料生产销售企业广东天地壹号近日获得中科招商,深创新投等机构的2亿多元的投资,机构对公司的估值约合40亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/张胜男; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。