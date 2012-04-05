美国与加拿大经济指标预测--4月5日-4月12日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月5日(四)
-- 美国ICSC连锁店销售 3月 -- +6.7%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 -- 51,728
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +3% -12.3%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 增加1 减少0.28
失业率 7.5% 7.4%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.91
兼职就业岗位(万个) -- 减少1.20
就业参与率 66.55% 66.50%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 35.5 35.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.5
续请失业金人数(万人) 3月24日当周 335 334
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 66.0
(经季节调整) 65.7 66.5
4月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20.3 增加22.7
制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加3.1
民间就业岗位(万个) 增加21.8 增加23.3
失业率 8.3% 8.3%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.5 34.5
1430 美国ECRI一周领先指标 3月30日当周 -- 125.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加120 增加177.8
----------------------------------4月9日当周--------------------------------
4月9日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 -- 90.1
1400 美国就业趋势指数 3月 -- 107.5
4月10日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 3月 -- 94.3
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月7日当周 -- +3.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月7日当周 -- +4.6%
1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 47.5
1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.7% -0.1%
4月11日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月6日当周 -- 695.7
再融资指数 -- 3576.8
1215 加拿大房屋开工(万户) 3月 -- 20.11
1230 美国出口物价 3月 +0.3% +0.4%
进口物价 +0.6% +0.4%
1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,555 赤字2,320
4月12日(四)
1230 加拿大新房价格(较前月) 2月 -- +0.1%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差520 逆差526
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月7日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 3月31日当周 -- --
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +3.0%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 -- 顺差21
出口(亿加元) -- 414.4
进口(亿加元) -- 393.4 (完)
--编译 李爽;审校 张涛
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