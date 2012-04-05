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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 09:07 BJT

〔标题新闻〕美国AIG正考虑第二季将飞机租赁业务International Lease Finance打包上市--CNBC

注:AIG为美国国际集团

CNBC为美国国家广播公司商业新闻台

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8F43AF]

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