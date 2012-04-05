《中国公开市场分析》财政存款缴存高峰将至,央行减力操作严阵以待

* 本周公开市场净投放250亿元

* 正回购缩量,操作力度仍相当温和

* 4月财政存款缴存高峰来临,央行未雨绸缪提前准备

* 若无法化解资金面波动,不排除再下调存准率

* 短期资金面不确定性较高,央票暂难恢复发行

路透上海4月5日电---中国央行公开市场本周净投放250亿元人民币.尽管4月公开市场到期量创10个月来高点,但首周操作力度仍相当温和,面对4月财政存款和外汇占款对资金面的潜在冲击,央行未雨绸缪提前准备.

业内人士并表示,面对4月资金面的不确定性,央行首先会以公开市场到期流动性对冲,若仍无法化解资金面的波动,不排除再次以下调存款准备金率应对.

"可能还是因为财政存款的因素吧,从平均来看,4月和5月财政存款回笼资金量比较大一些,特别是从5-15日这段时间既包括所得税和营业税的缴款,会对资金面造成一定的冲击,"招商银行分析师刘俊郁称.

南京银行研究部经理黄艳红认为,预期4月资金将会比较紧张,因此公开市场应该投放一些资金;同时恢复央票发行的可能性比较小,而且央行应该会做好两手准备,如果资金波动比较大,下调存准率亦有可能.

央行周四公告显示,公开市场今日进行的50亿元91天期正回购,中标利率持平于3.14%.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.[ID:nSB1398010]

据路透统计显示,央行公开市场4月央票和正回购到期量为3,990亿元,较3月增近六成,且为2011年6月以来的最高单月到期量.[ID:nSB1464236]5、6月的到期量则分别为1,420亿元和990亿元.

**央票短期难以重启发行**

4-5月不仅面临财政存款缴存高峰,外汇占款对资金面的影响亦难测,面对资金面较高的不确定性,央票暂难恢复发行.

黄艳红表示,"(央行)可能还是对4月份影响资金面的因素有所担忧,比如说财政存款、外汇占款等."

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

刘俊郁认为,由于对本月资金面预期偏紧,公开市场增加的到期量将主要用于补充流动性,目前正回购操作基本能实现公开市场微调的目标,恢复央票发行必要性不大.

他并指出,一年央票一二级市场的利差也是央行不得不考虑的问题,如果不降发行收益率,债市短端的收益率很难再有下降空间;如果降的话,可能又会引起货币政策进一步放松的预期,这令央行处于两难境地.

央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%;三个月期央票则在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.

而银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期和三个月期品种最新收益率报在3.3077%和3.2365%.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

央行公开市场上周净投放190亿元,前周则为净回笼190亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) 50

央票到期 --

正回购到期 300

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净投放 250 (完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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