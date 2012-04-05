《中国公开市场分析》财政存款缴存高峰将至,央行减力操作严阵以待

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 本周公开市场净投放250亿元
* 正回购缩量,操作力度仍相当温和
* 4月财政存款缴存高峰来临,央行未雨绸缪提前准备
* 若无法化解资金面波动,不排除再下调存准率
* 短期资金面不确定性较高,央票暂难恢复发行
路透上海4月5日电---中国央行公开市场本周净投放250亿元人民币.尽管4月公开市场到期量创10个月来高点,但首周操作力度仍相当温和,面对4月财政存款和外汇占款对资金面的潜在冲击,央行未雨绸缪提前准备.
业内人士并表示,面对4月资金面的不确定性,央行首先会以公开市场到期流动性对冲,若仍无法化解资金面的波动,不排除再次以下调存款准备金率应对.
"可能还是因为财政存款的因素吧,从平均来看,4月和5月财政存款回笼资金量比较大一些,特别是从5-15日这段时间既包括所得税和营业税的缴款,会对资金面造成一定的冲击,"招商银行分析师刘俊郁称.
南京银行研究部经理黄艳红认为,预期4月资金将会比较紧张,因此公开市场应该投放一些资金;同时恢复央票发行的可能性比较小,而且央行应该会做好两手准备,如果资金波动比较大,下调存准率亦有可能.
央行周四公告显示,公开市场今日进行的50亿元91天期正回购,中标利率持平于3.14%.
中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.[ID:nSB1398010]
据路透统计显示,央行公开市场4月央票和正回购到期量为3,990亿元,较3月增近六成,且为2011年6月以来的最高单月到期量.[ID:nSB1464236]5、6月的到期量则分别为1,420亿元和990亿元.
**央票短期难以重启发行**
4-5月不仅面临财政存款缴存高峰,外汇占款对资金面的影响亦难测,面对资金面较高的不确定性,央票暂难恢复发行.
黄艳红表示,"(央行)可能还是对4月份影响资金面的因素有所担忧,比如说财政存款、外汇占款等."
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.
刘俊郁认为,由于对本月资金面预期偏紧,公开市场增加的到期量将主要用于补充流动性,目前正回购操作基本能实现公开市场微调的目标,恢复央票发行必要性不大.
他并指出,一年央票一二级市场的利差也是央行不得不考虑的问题,如果不降发行收益率,债市短端的收益率很难再有下降空间;如果降的话,可能又会引起货币政策进一步放松的预期,这令央行处于两难境地.
央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%;三个月期央票则在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.
而银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期和三个月期品种最新收益率报在3.3077%和3.2365%.
今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
央行公开市场上周净投放190亿元,前周则为净回笼190亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
------------------------------------
央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) --
(周四) 50
央票到期 --
正回购到期 300
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净投放 250 (完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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