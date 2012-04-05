更正:〔路透调查〕日圆料将走软,央行会否进一步宽松政策将是关键

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:内文第三段"美元兑日圆"译文有误,应改为"日圆兑美元";第八段"日本央行扩大刺激规模100亿日圆"因原文有误,应改为"10万亿日圆")
路透新加坡4月4日电---路透调查显示,在日本央行似准备祭出更多刺激举措之际,美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步挹注流动性的可能性却在降温,这或打压日圆汇率至近一年的低位.
日央行维持官方利率在近零水准已超过三年,其已没有其他选择,而只能挹注额外流动性以刺激经济,小幅推高通胀且压低日圆.
路透于4月2-3日访问了62位分析师,他们预计,未来六个月日圆兑美元JPY=将徘徊在当前水准附近,在82-83日圆的区间交投,而12个月后将进一步走疲至2011年4月以来的低位85.
美联储周二公布的3月政策会议记录显示,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转[ID:nST0448672],这令市场大失所望.本次调查是在美联储公布会议记录前进行的.
"与欧美量化宽松保持一致脚步来祭出更有力措施,日本央行与财务省在这方面的意愿已经有所改变,"法国兴业银行外汇策略部主管Kit Juckes表示.
市场普遍预计,日本央行4月9-10日会议料不会放松政策,等到4月底公布新的长期经济预估时可能会有所行动.[ID:nSB1471836]
另一个影响美元兑日圆汇价的因素是债券收益率(殖利率).美国公债收益率US10YT=RR和美元兑日圆汇价之间存在高度关联,因而美国利率和美联储货币政策将决定美元会否进一步走高.
在日本央行扩大刺激规模10万亿(兆)日圆后,日圆2月大幅下挫近7%,出乎分析师与交易员的预料.但这给日央行持续遏制本币升值的努力提供了一些喘息机会.日圆升值会损及依靠出口的日本经济.
虽然日圆兑美元周二触及三周高位,但日圆整体的走软趋势并未改变.
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,3月27日止当周外汇市场投机客增持美元多头仓位,达到1月以来最高水平.[ID:nSB1466074]
CFTC数据显示,投机客3月逐步增持日圆空头仓位,增幅接近50%,3月27日止当周日圆空头仓位为78,527口,2月28日当周为52,761口.
对美元兑日圆12个月后汇率的预估中值为85,预估区间介于70-95,相比上月调查向下档扩大.
日圆年化波动率本月料将跌至8.4%,3月实质年化波动率为9.2%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。