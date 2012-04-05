〔中国新股〕人民网启动A股IPO程序,18日网上申购

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---众所关注的中国人民网股份有限公司A股首次公开发行(IPO)有了新进展.公司周四刊登公告称,正式启动A股IPO程序,4月18日为网上申购日.
人民网拟发行不超过6,910.57万股A股,其中网下发行量不超过1,380.07万股,约占发行总量的19.97%.公司计划募集资金5.27亿元人民币,用于移动互联网增值业务等项目.
公告显示,下周二(10日)起,公司将在上海、深圳和北京三个城市分别进行机构路演.4月17日将对外公布发行价格区间,23日所有申购资金解冻.
人民网拟上市目的地为上海证交所,主承销商为中信证券(6030.HK)(600030.SS).
中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先后在美国和香港上市.人民网是国内知名的具官方背景的门户网站,其A股上市具有标杆意义.此前有消息称,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)
--发稿 林琦;审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。