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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 09:05 BJT

〔全球金市〕金价脱离三个月低点,上日因美政策宽松预期减退等承压

路透新加坡4月5日电---金价周四微升,之前对美联储进一步采取货币刺激举措的希望下降,且欧元疲软,推动金价在上日跌至近三个月最低.

0027GMT,现货金XAU=微升0.2%报每盎司1,621.89美元,脱离上日所及近三个月低位1,611.80美元.

美国期金GCcv1反弹逾0.5%至1,623.30美元.

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