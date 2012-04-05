中国糖尿病发病率激增--研究

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月5日电---根据对数千名上海市民的调查，II型糖尿病在中国急剧飙升，短短七年间增加了30%。
研究人员表示，研究发现，富裕病看似已开始影响中国，且发展迅猛。
该研究发表在《糖尿病护理》(Diabetes Care)期刊上。
上海市疾病预防控制中心研究员李锐写道：“西方国家的这种现象是逐渐出现的，不同于西方国家，中国在很短时间内就出现了这些变化。”
II型糖尿病患者在处理血糖方面存在问题，但通常不需要胰岛素来控制。随着人们生活日益富裕，与II型糖尿病有关的生活方式因素，例如体重增加、饮食不太健康，运动量减少，往往日益常见
研究人员在2002和2003年采访了逾1.2万人，询问他们是否被诊断患有II型糖尿病。他们还对那些之前未被诊断患有糖尿病的人进行筛查。
研究人员当时发现，有9.7%的人患有糖尿病。
2009年，他们对大约7,400人再次进行调查，发现有12.6%的人患有糖尿病。 研究显示，农村居民中患糖尿病的人数更是激增，从6.1%增加至9.8%，增幅达到60%。
艾默瑞大学主管全球健康的杰弗里·考普兰表示：“七年的时间里，这可是个显着增长。”他没有参与此次研究。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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