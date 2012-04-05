〔中国数据〕3月汇丰服务业PMI自四个月高点落至53.3

路透北京4月5日电---周四公布的汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)录得53.3,自上月的四个月高点回落,显示中国服务业的经营活动随新接订单增长而进一步扩张,但低于历史平均水平.

其中,就业增速为38个月以来最低;但经营信心升至11个月高点.

"服务业增速仍较平稳.但随着海外订单减少,制造业增速放缓,中国经济增长动能正在削弱."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示.

但他同时指出,考虑到通胀压力在未来几个月都将可控,而工业增速放缓和就与市场疲弱,政府调控之手有望趋于放松.

英国市场调研公司Markit公布数据并显示,经季节性调整的3月份新业务指数连续第40个月保持在50.0临界值上方,显示中国服务业的新接订单有实质增长.调查显示,新订单增长与市况改善有关.

价格方面,3月服务业平均成本进一步上扬,而且升幅与上月大致相仿.据受访企业反映,燃料价格、运输费用和劳动力相关成本的上涨,共同推高了成本.

服务业企业通过加价转移成本涨幅,而且收费价格的提价幅度为25个月来最大.

对于未来12个月的经营前景,中国服务业界表示高度乐观;信心源自公司扩张和中国宏观经济增长等预期因素.但房地产调控政策的影响仍然是主要牵制因素.

此前公布的3月官方制造业PMI继续上行2.1个百分点,但同期的汇丰PMI却回落1.3个百分点,两者走势不同显示出,大型企业景气改善程度好于中小企业的趋势.[CN-PMI|ECI-CLN][ID:nSH0101173]

以下为汇丰发布的中国各月采购经理人指数(经季节调整):

3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

制造业 48.3 49.6 48.8 48.7 47.7 51.0 49.9 49.9 49.3 50.1 51.6 51.8

服务业 53.3 53.9 52.5 52.5 52.5 54.1 53.0 50.6 53.5 54.1 54.3 51.6 (完)