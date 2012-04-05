〔路透调查〕未来数月欧元汇率料稳定,除非形势恶化或迅速好转

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦4月4日电---路透调查显示,欧元兑美元今年或在当前水准波动,但在欧元区摆脱这波温和衰退前,欧元可能再跌几美分.
分析师认为,除非欧元区债务危机突然恶化或者该地区经济形势奇迹般地好转,否则未来数月欧元很难呈现明显的大幅波动.
欧元在2011年剧烈波动后,今年开局相对稳健,2月和3月平均在1.32-1.34美元之间波动.
本周访问的约60位分析师预计,未来12个月将延续这种趋势,可预见的未来料不会大幅上涨或下跌.
此次调查显示,一个月后欧元或仍接近当前约1.316美元的水准,之后在三个月和六个月后略微走软至1.29左右,一年后将达到1.30.
企业调查显示,欧元区陷入新的温和衰退,与美国日具韧性的经济形成鲜明对比.
"只有像去年那样发生经济危机时,美元才会真正走强,去年下半年美元即升值,"高盛驻伦敦外汇策略部主管Thomas Stolper表示.3月高盛的预估最为准确.
"今年美国经济开始有不错表现时,美元实际上根本没有变动.因此美国经济强劲不等于美元升值,因为美国经济这几年都不那么强劲."
欧元去年从5月触及峰值到2011年底跌去约13%,这段时间正值欧债危机打压全球金融市场.
尽管欧元兑美元长期前景稳定,但这份预估暗示未来一个月欧元波动率可能略微上升,目前波动率在10%,3月实质波动率为8.6%.
长期来看欧元兑英镑汇率也将稳定,未来12个月将保持在0.82-0.83附近.(完)
--编译 李爽; 审校 吴云凌
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