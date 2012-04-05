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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 09:22 BJT

〔全球金市〕上海期金开盘下跌2.5%,尾随国际市场跌势

路透新加坡4月5日电---上海期金XAUTD=SGEX开盘下跌2.5%至每克330.51元人民币,尾随国际市场跌势.(完)

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