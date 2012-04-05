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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 09:26 BJT

〔金属期市〕沪铜挫跌1.3%,跟随LME期铜走低

路透上海4月5日电---沪铜在休市三日过后周四下跌1.3%至每吨59,320元人民币,此前伦敦金属交易所(LME)期铜挫跌,因美国今年恐不会推出刺激经济措施.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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