〔EIA库存周报〕上周原油库存连续第二周大增,增幅为08年8月以来最大

* 原油库存增幅为2008年8月以来最大

* 国内原油产出为1999年以来最高

* EIA上修美国原油产出

* 库欣库存增加72.9万桶

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

03/30/12 较上周 较上年 03/30/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 359.3 7.8 5.1 362.4 9.0 4.7

馏分油 135.2 -1.4 -18.7 135.9 0.0 -17.6

汽油 221.8 -4.5 2.7 221.9 -1.5 5.2

取暖油 30.2 0.4 -5.7 30.7 0.5 -3.7

新配方(RFG)汽油 0.6 0.0 -0.2 0.6 0.0 -0.2

煤油型航空燃料 40.8 -0.8 0.9 40.2 -1.0 -0.7

原油日加工量 14.6 0.0 0.4 14.8 0.3 0.4

炼厂产能利用率(%)84.4 0.2 0.4 85.7 1.2 1.3

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.2 0.0 -0.1

路透纽约4月4日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国原油库存连续第二周大幅上升,由于进口增加和国内产出触及13年高点,商业库存大增逾900万桶.

EIA数据显示,3月下半月美国原油库存增加1,610万桶,为2001年以来最大的两周增幅,且远高于分析师预估.

库存数据公布后,油价扩大当日跌幅.

分析师称,虽然第一季库存的季节性增长只略高于平常,但最近供应大增或影响美国政府在未来数月是否释放战略石油储备的决定.

"美国汽油价格持坚,但如果库存持续增长,并开始压低原油和汽油价格,那肯定会影响是否释放战略储备的决定,"Tradition Energy分析师Gene McGillian称.

美国原油期货CLc1周三下跌2.54美元,结算价报每桶101.47美元,因美国石油库存增长帮助缓解了全球石油供应吃紧的担忧.美国原油期货上月曾触及110美元上方的一年高点.

每年年初原油库存通常都会增加,因为炼厂进行季节性维修而缩减产出.路透基于EIA月度数据的测算显示,过去10年中,每年头三个月全国库存平均增加约2,600万桶.

测算显示,今年第一季的周度数据显示库存增幅略大,为3,300万桶.

"第一季美国库存趋势与季节性模式大体一致,不过整体上全球供应偏紧,部分是因为亚洲需求强劲,那里的气候比美国要冷得多,"摩根大通分析师Lawrence Eagles称.

**国内产出上修**

国内石油产出上升,加之上周原油进口增长50.5万桶/日至974万桶/日,导致3月30日止当周的美国原油库存大增901万桶,至3.624亿桶,增幅为2008年8月以来最大.路透访问的分析师原本预估的增幅只有220万桶.

周度数据亦显示,上周原油产量升至1999年以来最高水平,达到每日605万桶.由于数据进行了新的修正,该产出数据比一周前报告的多出22.8万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地库欣的原油库存增加72.9万桶,至4,029万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周微增1.9万桶,达到1.3589亿桶.分析师原本预估为减少40万桶.过去四周的馏分油平均需求较上年同期下降5%.

汽油库存减少146万桶,至2.2191亿桶.分析师预估为下降140万桶.

美国炼厂的产能利用率上升1.2个百分点至85.7%,分析师预估为增加0.4个百分点.(完)